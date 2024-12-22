Suriye'de öldürülen PKK'lılarla ilgili İstanbul Barosu'ndan skandal açıklama - Son Dakika
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Suriye'de öldürülen PKK'lılarla ilgili İstanbul Barosu'ndan skandal açıklama

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Suriye'nin kuzeyinde öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in gazeteci olduğu iddia edilirken, söz konusu iki ismin de PKK terör örgütü üyeliğinden yakalamaları bulunduğu belirlendi. İstanbul Barosu ise konuyla ilgili yaptığı skandal açıklamada, insan haklarının ihlal edildiğini savundu.

22.12.2024 00:06
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Suriye'nin kuzeyinde öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili açıklama yapan İstanbul Barosu tepki çekti. Daştan ve Bilgin ile ilgili gerçeği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı.

SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN İKİ İSİM, PKK ÜYESİ ÇIKTI

Söz konusu iki ismin aslında PKK terör örgütü üyeliğinden yakalamaları olduğu ortaya çıktı. Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi. Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

İSTANBUL BAROSU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Olayın yankıları sürerken, İstanbul Barosu'ndan skandal bir açıklama geldi. Baro, öldürülen isimlerin gazeteci olduğu konusunda ısrar etti. Barodan yapılan açıklamada, insan haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

BARO, GAZETECİ OLDUKLARI KONUSUNDA ISRARCI

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basına yansıyan bilgilere göre, gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, 19 Aralık'ta Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitirmişlerdir. Basın mensuplarının çatışma bölgelerinde hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali niteliğindedir. Dahası, savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınması, Roma Statüsü 8/2/b/ii. maddesinde savaş suçlarından biri olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla, silahlı çatışma bölgesinde görev yapan gazetecilerin korunmasına ilişkin kurallar, Uluslararası İnsancıl Hukukun bünyesindedir.

Yine, bahsi geçen olaya ilişkin Şişhane Meydanında yapılmak istenen basın açıklamasında, aralarında Baromuz üyesi dört meslektaşımız ile iki hukuk fakültesi öğrencisi ve onlarca gazetecinin olduğu yurttaşlar gözaltına alınmıştır. Uluslararası hukuku ihlal eden bu olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerekirken, Anayasal haklarını kullanan ve meslektaşları için yas tutan basın mensuplarının ve meslektaşlarımızın gözaltına alınması kabul edilemez bir durumdur.

İki basın mensubu yurttaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak etkin bir soruşturma yürütülmesini ve Anayasal haklarını kullanarak basın açıklaması yaptıktan sonra gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Suriye'de öldürülen PKK'lılarla ilgili barodan skandal açıklama
Suriye'de öldürülen PKK'lılarla ilgili barodan skandal açıklama
Suriye\'de öldürülen PKK\'lılarla ilgili İstanbul Barosu\'ndan skandal açıklama

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Son Dakika 3.Sayfa Suriye'de öldürülen PKK'lılarla ilgili İstanbul Barosu'ndan skandal açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • k K:
    Terörist de olsalar elinde silah yoksa sizin onları öldürmeniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa mahkemesinin kararlarına aykırıdır suçtur. 7 40 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    BARO BARO DEĞİL SANIRSIN TERÖRİSTİ KORUMA KURUMU ACİLEN İSTANBUL BAROSUNA DA BİR EL ATILMASI GEREKİYOR 37 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İstanbul Barosu hangi ülkenin barosu acaba 31 3 Yanıtla
  • res:
    Gazeteci olmaları terörist olmalarına engel mi yani terörist gazeteci de olur, sonuçta terörist siyasetçi de var memur da esnafta 21 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu konuda sabrimizi sinayanlari vatandasliktan atin 19 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    İstanbul Barosu değil, Tel Aviv barosu diyecektiniz yine diliniz sürtüştü, yapmayın böyleee 19 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    asıl terör yuvası bu barodur ve gereği yapılmalıdır.. 12 0 Yanıtla
  • null:
    internetten ben bu iki ismi takip ediyordum. Gazetecilik adı altında Avrupa'dan yayın yapan Adem Karaçoban adlı PKK YPG sözcüsü ile birlikte Türkiye alehine ne varsa yayınlıyorlar dı.. ama haini dışarda değil içeride arayacaksın dışardaki düşman içerdeki hain İstanbul barosuda tam bir hain... 12 0 Yanıtla
  • k K:
    87 moskova 88 paris 89 londra 90 waşington; portakal orda kal ?????? 5 4 Yanıtla
  • Atilla levent:
    Lağv edin baroyu kayyum atayin yönetime.. 8 0 Yanıtla
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