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İstanbul'da 4 ayrı ilçeden 4 otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 4 ayrı ilçeden 4 otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 4 ayrı ilçesinden 4 otomobil çaldıkları iddia edilen şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüphelilerden birinin daha önce işlediği suçlardan kesinleşen 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

15.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:36
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İstanbul'da 4 ayrı ilçeden 4 otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un 4 ayrı ilçesinden 4 otomobil çaldıkları iddia edilen şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüphelilerden birinin daha önce işlediği suçlardan kesinleşen 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Esenyurt, Başakşehir, Eyüpsultan ve Avcılar ilçelerinde, 4 gün içinde meydana gelen 4 otomobil, minibüs ve plaka hırsızlıkları üzerine polis, çalışma başlattı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Görüntülerde, minibüs ile gelen şüphelilerin sürücüsünün markete girmek için kısa süreli çalışır durumda bıraktığı hafif ticari aracı çaldıkları görüldü. Aracın sürücüsü, hızla uzaklaşan şüphelilerin ardından koşarken bir başka kamera görüntüsünde ise şüphelilerin çaldıkları aracın içini kontrol etmek için bir sokakta durdukları ve araçtan çıkan ekmek dolu sepeti sokağa bıraktıkları kaydedildi. Çalışmalarının devamında, kameralardan kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Muhammed H.G.ile Vedat K.polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammed H.G.'nin daha önceden işlediği suçlardan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 15 suç kaydının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Vedat K.'nın da daha önceden 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da 4 ayrı ilçeden 4 otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 4 ayrı ilçeden 4 otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 ayrı ilçeden 4 otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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