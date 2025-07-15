İstanbul\'da \'Casperlar\' Operasyonu: 70 Tutuklama

İstanbul'da, Hamuş kod adlı İsmail Atız liderliğindeki 'Casperlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 79 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada "Casperlar" suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde 'kasten öldürme', 'uyuşturucu madde ticareti', 'fuhuş' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları tespit edilmişti. 11 Temmuz tarihinde 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ADRESLERDE SİLAH VE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu hap, 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 79 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken; 9'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.