Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Mahzen operasyonları devam ediyor. 15. operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özay Çetin ve Mert Çetin'in elebaşı olduğu "Çetinler Çetesi"nin çökertildiği bilgisini verdi.
Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kg eroin 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › 7 ilde Mahzen Operasyonu! Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
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