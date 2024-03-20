7 ilde Mahzen Operasyonu! Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı

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Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Mahzen operasyonları devam ediyor. 15. operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özay Çetin ve Mert Çetin'in elebaşı olduğu "Çetinler Çetesi"nin çökertildiği bilgisini verdi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI

Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kg eroin 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.