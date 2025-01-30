İstanbul\'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

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İstanbul'da 600 bin euro değerinde inşaat malzemesi ile 2.5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çalan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü inşaat alanında suçüstü yakalanırken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'ta Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir iş yerinde 600 bin euro değerinde inşaat malzemesi çalındı.

15 Ocak'ta Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak üzerinde bir tırın dorsesinden 10 bin lira değerinde 3 palet çikolata çalınırken,

22 Ocak'ta da Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3081 Sokak üzerinde yine bir tırın dorsesinden 2.5 milyon TL değerinde tekstil malzemesini çalan şüpheliler kaçarak uzaklaştı. 25 Ocak'taki hırsızlık ise Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Bahçecik Sokak'ta bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Adrese gelen polis ekipleri, 92 suç kaydı bulunan C.Ç. (39), 72 suç kaydı bulunan S.Y. (31), 35 suç kaydı ve hırsızlıktan 11 aranması bulunan R.Y.'i (25) suçüstü yakaladı.

7 şüpheli yakalandı

Hırsızlıklarla ilgili çalışma yapan polis ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Esenler'de bir dükkana operasyon düzenleyen ekipler, 9 suç kaydı bulunan Y. A (31), N.A. (20) ve S.D. (36) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada, büyük tahta ruloya sarılı yaklaşık 300 kilo kablo, 3 kaynak makinesi, 2 vida sıkma makinesi, 2 hilti, N.A. isimli şahsın üzerinden 73 bin 900 TL, Esenyurt'ta tırın dorsesinde çalınan tekstil malzemelerine ait olduğu değerlendirilen 4 barkot, 50 adet fişek ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, olaylara karışan araçların ruhsat sahibi F.Y olarak belirlendi. 21 suç kaydı bulunan F.Y. (21) de Avcılar'da yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden C.Ç., S.Y. ve R.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y. A., S.D.İ, N.A. ve F.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin tır dorsesindeki malzemeleri araçlarına yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL