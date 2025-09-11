İstanbul'da Mavi Atık Su Taşkını - Son Dakika
İstanbul'da Mavi Atık Su Taşkını

İstanbul\'da Mavi Atık Su Taşkını
11.09.2025 09:40  Güncelleme: 10:55
Arnavutköy'de bir kanalizasyondan mavi atık su taştı, çevre fabrikalar inceleniyor.

Sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesİ'ndeki kanalizasyon hattından taşan mavi renkli atık su, cadde boyunca yayıldı. Çevrede bulunan fabrikalardan bırakıldığı öne sürülen atık suyun kimyasal olup olmadığı henüz belirlenemezken, kirlilik cadde çevresinde endişeye yol açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mavi suyun caddeye yayılması hem vatandaşların cep telefonu kamerasıyla hem de dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kanalizasyondan taşan atık suyun yol boyunca aktığı ve çevreye yayıldığı anlar yer aldı. Yetkililer tarafından taşkının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İnceleme, istanbul, Hadımköy, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Yaşam, İSKİ

10:46
