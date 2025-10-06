İstanbul'da MOSSAD'a bilgi sızdıran 2 tutuklandı - Son Dakika
İstanbul'da MOSSAD'a bilgi sızdıran 2 tutuklandı

06.10.2025 17:51
Filistinli aktivistleri takip eden 2 kişi, bilgileri MOSSAD'a aktarırken tutuklandı.

Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik fiziki takip yapıp derledikleri bilgileri para karşılığında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a aktardıkları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Türkiye'de bulunan Filistin uyruklu aktivistlere yönelik fiziki takip yaptıkları ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar hakkında bilgileri derleyerek Mossad'a aktardıkları iddia edilen şüpheliler Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ İÇİNM KARAR VERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheliler Çiçek ve Dip, ardından 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ MOSSAD'A GÖNDERİP KRİPTO PARA ALMIŞ

Öte yandan, soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüphelilerden Serkan Çiçek'in Başakşehir'de bulunan Metrokent isimli sitede keşif yaptığı, sitede ekseriyetle yabancı uyruklu şahısların kaldığı ve sitenin daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu, şüphelinin çektiği fotoğraf ve videoları Mossad'a çalıştığı tespit edilen 'Faysal Al-Rashid' kod isimli şahısla mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçerek paylaştığı ve şahıs ile fiziki takip, fotoğraf, video konularında pazarlık yaptığı, bunun karşılığında şahıstan kripto üzerinden para aldığı aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Yazıda söz konusu site içerisinde istenilen şahsı takip edebilmek amacıyla kiralık ev arayışı içerisinde olduğu, ayrıca gerekli takip fotoğraf ve video işlemleri için kendi ekibinin bulunduğunu, şahısla alakalı bilgilere kolayca ulaşabileceğini, gerektiğinde baz baktırabileceğini, adli sicil kaydı gibi durumları temin edebileceğini söylediği, ayrıca şüpheli Çiçek'in 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 2 ayrı aranmasının bulunduğu, anlaştığı tutar olan 4 bin dolar ücreti aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan etmiş ise de şahsa yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

OTEL VE HTS KAYITLARININ TEMİNİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLAR

Şüphelilerden Dip'in ise yakalanma zamanına kadar dijital materyallerinde bulunabilecek muhtemel delilleri yok edebilecek kadar zamanının bulunduğunun değerlendirildiğinin belirtildiği sevk yazısında, şüpheli Çiçek ile görüşme kaydının bulunduğu anlatıldı.

Yazıda, şüpheli Çiçek'in soruşturma kapsamında alınan ifadesinin bir bölümünde Tuğrulhan Dip hakkında ifade verdiği, ifadesinin bir bölümünde Musa Kuş isimli şahıs ile tanıştıklarını, hukuk bürosunda Tuğrulhan Dip'in katibi olarak çalıştığını, aynı zamanda dedektiflerin tüm ihtiyacı olan bilgileri temin edebileceklerini söylediğini, Musa Kuş isimli şahsın almış olduğu dedektiflik işleri ile ilgili Tuğrulhan Dip isimli şahsa bilgi verdiğini, bu işler hakkında ne tür işlemler yapılacağı hakkında birlikte karar verdiklerini, Osman Ç. isimli şahısla birlikte otel kayıtlarının sorgulanması, HTS kayıtlarının temini gibi konularda birlikte çalıştıklarını bildiğini söylediği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA SORUŞTURMA KAYDI VAR

Sevk yazısında ayrıca, ifade içerisinde geçen Musa Kuş isimli şahsın suç örgütü kurma ve yönetme ve askeri siyasal casusluk suçlamaları kapsamında çok sayıda soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu, ayrıca hakkında askeri ve siyasal casusluk suçu kapsamında cezaya hükmedildiği, bahse geçen soruşturmalar kapsamında da Musa Kuş'un şüpheli Tuğrulhan Dip ile çok sayıda para trafiğinin tespit edildiği ve dolayısıyla şüphelinin özellikle askeri ve siyasal casusluk suçu kapsamında organize eden konumunda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kripto Para, İstanbul, Güvenlik, Filistin, Türkiye, 3-sayfa, Mossad, İsrail, Son Dakika

