İstanbul'da trafikte "neden bana çarptın" dayağı kamerada: 5 kişi baba ve oğlunu dövdü
Kağıthane'de servis aracına çarpan otomobilin sürücüsüne neden çarptın diye soran şoför ve oğlu darbedildi
Servisteki kadınların panikle kaçtığı olayda polis saldırganları yakaladı
İSTANBUL - Kağıthane'de bir servis aracının şoförü, kendisine çarpan otomobilin sürücüsüne "neden bana çarptın" diye sorunca oğluyla birlikte 5 kişi tarafından darbedildi. Saldırı anları kameralara yansırken, araçtaki kadınların panikle kaçtığı kavgaya karışan saldırganlar yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde işçileri almaya gelen Turan S. yönetimindeki 34 FOJ 50 plakalı servis aracına, Zekeriya M. idaresindeki 34 LCN 424 plakalı otomobil hafif şekilde çarptı. Kısa bir tartışmanın ardından servis aracı işçileri almak için konfeksiyonun önünde durdu. O esnada araçtan inen şoför Turan S., Zekeriya M.'nin yanına giderek "neden bana çarptın" dedi. Ancak Zekeriya M. bu soruya iddiaya göre hakaretle karşılık verdi. Bunu duyan Turan S.'nin oğlu İlker S., Zekeriya M. ile kavga etmeye başladı.
"Neden bana çarptın" deyince ortalık karıştı
Aracından inen Zekeriya M. ve çevredeki arkadaşlarıyla servis aracına binen Turan S. ve İlker S.'ye saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan baba ve oğlu dakikalarca darbedildi. Kavga esnasında servis aracındaki kadınlar panikle araçtan inip kaçıştı. Araçtaki şoför Turan S. gaza basarak ilerlemek istedi. Ancak saldırganlar tekrardan peşinden koşarak şoförü bir kez daha darp etti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.
"5 kişi servisin içindeki arkadaşa vurdular"
Olayla ilgili konuşan esnaf Mehmet Bölükbaşı, "Burada servis minibüsü sürücüsünün aracına Tofaş marka araç arkadan dokundurmuş. Aracına vurduğu için aralarında bir tartışma oluyor. Biz tartışmadan sonra onları araca bindirdik. Servis, fabrikadan çıkan elemanları almak için aşağıya geldi. Sonra onlar tekrar bir tartışma yaşadılar. Tofaş marka aracın sahibi, kendi arkadaşlarına haber verdi. Ondan sonra kavga oldu. Servise binen kadınlar kavga esnasında apar topar aşağıya kaçtılar. 5 kişi servisin içindeki arkadaşa vurdular. Servis sürücüsü, o arbededen kaçmak için aracı Tofaş'ın üzerine sürdü. Biz ayırmaya çalıştık ama darbedildi. Sonra polis ve ambulans geldi" dedi.
Polisin yakaladığı saldırgan serbest kaldı
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şoför Turan S.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrası taburcu edilen Turan S., emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası polis ekipleri, saldırgan Zekeriya M.yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Zekeriya M., "kasten yaralama", "tehdit-hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
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İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kavga sırasında minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
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