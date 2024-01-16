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İstanbul'da Ünalan metro istasyonunda intihar girişimi - Son Dakika
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İstanbul'da Ünalan metro istasyonunda intihar girişimi

İstanbul Ünalan metro istasyonunda bir kadın raylara atlayarak intihar etmek istedi. Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın, güvenlik görevlisi tarafından rayların altında arandı. Kadın, trenin yanından çıkarak 'ben ölmek istiyorum' dedi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul\'da Ünalan metro istasyonunda intihar girişimi
16.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:53
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İstanbul'da Ünalan metro istasyonunda raylara atlayan bir kadın trenin durmasıyla yara almadan olayı atlattı. Güvenlik görevlisi kendisini trenin altında ararken trenin yanından çıkan kadın, kendisini arayan güvenliğe 'ben ölmek istiyorum' dedi. O ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir kadın intihar etmek için kendisini raylara attı. Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın rayların olduğu bölümden yukarı çıkmadı. Kadını raylardan istasyona çıkarmak için gelen güvenlik görevlisi trenin altında ve çevresinde kadını aramaya başladı. Güvenlik görevlisinin trenin altında aradığı kadın trenin yanından çıkarak güvenlik görevlisine 'ben ölmek istiyorum' dedi. İstasyondaki vatandaşlar da 'değmez' diyerek kadını vazgeçirmeye çalıştı. Yaşanan o ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Ünalan metro istasyonunda intihar girişimi - Son Dakika


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