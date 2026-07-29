İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton 163 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton 163 Kilo Ele Geçirildi

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton 163 Kilo Ele Geçirildi
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İstanbul ve 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 625 kilo metamfetamin ve 139 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve 12 ilde, son 25 günde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi. Sergi alanını gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Elebaşından, torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir; gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 ila 27 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirmişti. İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya illerinde yapılan baskınlarda, 625 kilo 940 gram metamfetamin, 273 kilo 38 gram skunk, 146 kilo 800 gram AM-2201, 117 kilo 300 gram pregabalin, 21 bin 735 adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirilmişti.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi

Düzenlenen operasyonlarda, Toplam 1 ton 163 kilo uyuşturucu madde, 21 bin 735 adet sentetik ecza ve 249 kilo kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiği yasaklı maddelerin yanı sıra, önceki gün Zeytinburnu ilçesinde ki operasyonda yaklaşık 11 Ton 500 kilo uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilo 500gr AM2201 maddesi ele geçirilmişti. Soruşturmalar kapsamında, 139 şüphelinin yakalandığı, bunların 133'ünün tutuklandığı ve 6'sının ise sorgususun emniyette devam ettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

"Elebaşından, torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz"

Sergi alanını gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son bir ay içerisinde ilimiz merkezli 11 ilde ulusal ve uluslararası uyuşturucu tacirlerine yaptığı operasyonlar sonucunda; Toplamda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca iki gün öncesinde Zeytinburnu ilçemizde yapılan operasyonlar sonucunda 11 ton 500 kilogram uyuşturucu madde sentezlenebileceği değerlendirilen 115 kilogram 500 gram AM-2201 maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonucunda 139 şahıs gözaltına alınmış, 133 şahıs tutuklanmış, 6 şahsın işlemleri ise devam etmektedir. Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Elebaşından, torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir; gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Vatan Caddesi, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 1 Ton 163 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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