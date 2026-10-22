İstanbul Eyüpsultan'da kolonlardan ses geldiği iddia edilen 5 katlı bina mühürlendi

İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine vatandaşlar tahliye edildi. Çalışma sonrası zabıta ekipleri tedbir amaçlı binayı mühürledi.

Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi. Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.