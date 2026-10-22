İstanbul Eyüpsultan'da kolonlardan ses geldiği iddia edilen 5 katlı bina mühürlendi

İstanbul Eyüpsultan'da kolonlardan ses geldiği iddia edilen 5 katlı bina mühürlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İddiaya göre Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'taki 5 katlı binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine vatandaşlar tahliye edildi. Belediye mühendislerince riskli bulunan bina zabıtaca mühürlendi; yıkım tarihi detaylı incelemeyle belirlenecek.
İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine vatandaşlar tahliye edildi. Çalışma sonrası zabıta ekipleri tedbir amaçlı binayı mühürledi.
Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi. Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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