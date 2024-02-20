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İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 42'si tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen liderliğini Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, liderliğini İstanbul'da daha önce işlediği suçlardan dolayı aranan ve yurtdışında olduğu anlaşılan Ferhat Delen'in yaptığı silahlı organize suç örgütünün bazı eylemlere karıştığını belirlemişti. Çetenin, F.S.'nin silahla kasten öldürüldükleri, tribün lideri C.G.'ya yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri, İ.G.'ye yönelik düzenlenen silahlı saldırı neticesinde Ş.C.K.'yi öldürüldükleri, Barış Boyun suç örgütü ve bu suç örgütünün alt grubu Daltonlar ile farklı tarihlerde silahlı çatışmaya girdikleri, 2 kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri, 8 kasten yaralama olayına ve 2 iş yeri kurşunlama başta olmak üzere toplamda 22 eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Bu eylemlere karışan 54 şüpheli 16 Şubat'ta İstanbul merkezli 6 ilde 52 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda değişik çaplarda fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 42 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gözaltında bulunan diğer 3 şüphelinin ise işlemlerine devam edildiği öğrenildi.