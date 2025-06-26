İstanbul Sıcak Hava İle Mücadele Ediyor

İstanbul'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise Taksim Meydanı'nda damacana ile yıkanarak serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) İstanbul için günler öncesinden yaptığı yüksek sıcaklık uyarısının ardından kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar damacana ile yıkanarak serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve şapkalarıyla güneşten korunmaya çalıştı.

"Sıcaktan bunaldık"

Taksim meydanında kestane ve mısır satan Arif Vural, "Sıcaktan bunaldık. Bir yandan kestanenin bir yandan mısırın sıcaklığı var. Hava çok sıcak, bunaltıcı bir hava var. Ne yapalım ekmek parası, çalışıyoruz. İşler biraz durgun. Yine de ekmeğimizi bekliyoruz. Suyla serinliyoruz" dedi. - İSTANBUL