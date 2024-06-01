İstanbul ve Kırıkkale polisinden çete operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul ve Kırıkkale polisinden çete operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul ve Kırıkkale'de işyeri ve otele silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla aranan sokak çetelerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin, Kolombiya çetelerinden esinlendikleri motosikletli silahlı eylemler ile gündeme gelen 'Daltonlar' isimli cinayet şebekesi mensubu oldukları ileri sürüldü.

01.06.2024 16:48
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İstanbul ve Kırıkkale polisinden çete operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul ve Kırıkkale'de işyeri ve otele silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla aranan sokak çetelerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin, Kolombiya çetelerinden esinlendikleri motosikletli silahlı eylemler ile gündeme gelen 'Daltonlar' isimli cinayet şebekesi mensubu oldukları ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Başakşehir ilçesi OSB Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyeri ile Kırıkkale'de bir otele silahlı saldırı düzenleyen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olaylara ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırıların çalıntı motosiklet ile olay mahaline gelen kişilerce gerçekleştirildiğini belirledi. Saldırganlardan E.B. isimli kuşkulunun motosikleti kullandığı, E.S. adlı diğer şüphelinin ise silah ile ateş ederek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda her iki olayın failleri oldukları saptanan kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis baskınında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Tehdit" suçlarına karıştıkları tespit edilen 'Daltonlar' adlı sokak çetesine mensup oldukları anlaşılan 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 otomatik tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Kolombiya Kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinen 'Daltonlar' isimli sokak çeteleri, hakkında organize suç örgütü liderliği iddiaları bulunan, İtalya ve Türk polisinin Lazio'nun Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla yakalanan Barış Boyun isimli zanlının bir alt grubu olarak nitelendiriliyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırganların gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Kırıkkale polisinden çete operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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