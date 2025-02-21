İstinat Duvarı Çöktü, Sürücü Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstinat Duvarı Çöktü, Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Trabzon'da istinat duvarı çöktü, bir sürücü 30 saniye ile toprak altında kalmaktan kurtuldu.

21.02.2025 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstinat duvarı böyle çöktü: 30 saniye ile enkaz altında kalmaktan kurtuldu

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil sürücüsünün toprak altında kalmaktan 30 saniye ile kurtulduğu görüldü.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı İnönü mahallesindeki İlkadım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adel Apartmanı'nda 14.26 sıralarında binanın yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halinde bulunan iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir aracın büyük bir bölümü toprak ve taş parçalarının altında kalarak kullanılmaz hale gelirken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmada göçük altında kimsenin olmadığı tespit edilirken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu'nun 30 saniye ile toprak ve taş parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Saniyelerle kurtulan bina yöneticisi Karslıoğlu: "Tüylerim diken diken oldu"

Saniyelerle kurtulan bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu (55), görüntüleri izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Görüntüleri yeni izledim. Tüylerim diken diken oldu. 1-2 saniye ile kurtarmışız. Benim aracım tam ortadaydı. Aracıma binerek çıkmıştım. Peşinden çökme olmuş. Aynı sıkıntı yan binada da var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Annemi alıp gideceğim. Burada onu saklayamam. Burası şuan risk halinde. Saniyelerle kurtulmuşum. Verilmiş veya verilecek sadakamız varmış" dedi.

"Evin önüne geldiğimde aracımın çok kötü durumda olduğunu gördüm"

Apartman sakinlerinden Muzaffer Demir ise, aracında maddi hasarın meydana geldiğini dile getirerek, "2 saat önce aracımın üstünde kar vardı. Onu temizledikten sonra eve çıktım. 2 saat sonra büyük bir ses çıktı ve sarsıldık. Evin önüne geldiğimde aracımın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Çok üzgünüz. Çökme esnasında dışarıda kimse yoktu. Çökmeden önce bina yöneticimiz çıkmış. 1 yıl önce de karşı duvarda olmuştu. Diğer aracımın üstüne ağaç düşmüştü. Bu yıl da bunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ortahisar, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, Trabzon, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstinat Duvarı Çöktü, Sürücü Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: İstinat Duvarı Çöktü, Sürücü Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.