İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunun Şüphelilerine Gözaltı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunun Şüphelilerine Gözaltı Kararı

İzmir polisi, 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleniyor.

07.02.2024 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor. - İZMİR

İzmir'deki 2,5 milyarlık vurgunda holding sahibi de kayıplara karıştıİzmir'deki 2,5 milyarlık vurgunda holding binası kiraya çıkarıldıSedat Ocakçı: "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak"Holding sahibiyle birlikte 8 şüpheliye yurtdışı çıkış yasağı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'ya bir haftadır ulaşılamıyor. Ocakçı sırra kadem basarken, holding binasının girişindeki levhaların kaldırıldığı ve holding binasına kiralık pankartı asıldığı görüldü. Ayrıca, Sedat Ocakçı ile birlikte 8 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı getirildiği belirtilirken, Ocakçı ise yapmış olduğu bir video paylaşımında mağdurlara, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" dedi. Dünyanın ilk şehir Token'i olan İzmir Token'i halka arz eden girişimci Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding de, holding sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han, holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçmış, şirkete güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle paralarını veren 2 bin 500'ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak paralarını talep etmişti.Binlerce mağdurun arasında şirket çalışanları da varKonuyla ilgili İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmaların sürdüğü, konu kapsamında binlerce mağdurdan 25'e yakın kişinin emniyete gelerek ifade verdikleri öğrenildi. Söz konusu 25'e yakın mağdurun,15 milyona yakın parasının ortadan kaybolduğu, bunun yanı sıra şirket çalışanlarının da vurgundan payını aldığı ortaya çıktı. Şirket çalışanlarından olan bir mağdurun, 'borç' ibaresi adı altında danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen firmanın hesabına 700 bin lira para gönderdiği belirtildi.Holding sahibiyle birlikte 8 şüpheliye yurtdışı çıkış yasağıOcakçı Holding'in, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 'yatırım danışmanlığı' adı altında izni olmadığı öğrenilirken, holding sahibi Sedat Ocakçı'yla birlikte tespit edilen şirket çalışını toplamda 8 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildiği belirtildi. Ayrıca, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu şirketi kurulduğu tarih olan Ocak 2023 yılından bu yana takibe aldığı da edinilen bilgilerin arasında yer aldı.Holding sahibi de kayıplara karıştı, holding binası kiraya çıkarıldıİzmir tarihinin en büyük vurgunlarından birisi olan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından daha önce çekmiş olduğu video ile sosyal medyadan mağdurlara seslenen holding sahibi Sedat Ocakçı'dan da yaklaşık 1 haftadır haber alınamadığı öğrenildi. Holdingin Çiğli'deki binasının ise geçtiğimiz hafta boşaltıldığı öğrenilirken, levhalarının indirildiği ve holding binasının mülk sahibi tarafından kiraya çıkarıldığı girişe asılan pankart ile görüldü."O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak"Çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, "Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir\'de 2,5 Milyarlık Vurgunun Şüphelilerine Gözaltı Kararı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara ziyareti ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara ziyareti ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

İzmir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunun Şüphelilerine Gözaltı Kararı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:53:53. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunun Şüphelilerine Gözaltı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement