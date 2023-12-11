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İzmir'de annesini öldüren genç, cinin başına vurarak çıkarttığını söyledi - Son Dakika
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İzmir'de annesini öldüren genç, cinin başına vurarak çıkarttığını söyledi

İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen bir genç, annesini sehpa ile defalarca vurarak öldürdü. Genç, polise verdiği ifadede annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. Olayın ardından genç, babasının yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Annenin daha önce de bir yangında kızını kaybettiği ve o günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

İzmir\'de annesini öldüren genç, cinin başına vurarak çıkarttığını söyledi
11.12.2023 - 13:14,  Güncelleme: 13:15
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İZMİR'de annesi Fazile Ç.'yi (23) öldüren Barış Ç. (23), polisteki ifadesinde; annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki evde meydana geldi. Çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barış Ç., annesi Fazile Ç.'ye sehpa ile saldırdı. Başına sehpa ile defalarca vurulan Fazile Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Barış Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası Hasan Ç.'nin (45) yanına gidip, annesini öldürdüğünü söyledi. Oğlu ile eve dönen Hasan Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Barış Ç., ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

KIZI DA YANGINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan Fazile Ç.'nin 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Fazile Ç.'nin, oğlu Barış Ç. ile sürekli tartışma yaşadığı da öne sürüldü.

Kaynak: DHA
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Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de annesini öldüren genç, cinin başına vurarak çıkarttığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de annesini öldüren genç, cinin başına vurarak çıkarttığını söyledi - Son Dakika
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