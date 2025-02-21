Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

İzmir'in Konak ilçesinde, ortak iş yaptığını iddia eden bir kişi diş hekimini başından vurdu ve videosunu çekip hekimin annesine gönderdi. Diş hekimi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.
Olay bugün Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'da bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E. (35), diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez' in oturduğu eve geldi. Burada ikili arasında meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine M.E., tabancayla Düşmez'in başına tabancayla ateş etti.
Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdi ve kaçarak kayıplara karıştı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görüp hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Basmane semtinde olduğu belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesinde, Mustafa Emrah Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırdığı ve zarara uğrattığını, olayı da bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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