Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi - Son Dakika
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Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ortak iş yaptığını ve kendisini zarara uğrattığını iddia ettiği diş hekimini, tabancayla başından vurdu. Kan donduran olayda şahıs daha sonra diş hekiminin can çekiştiği anların videosunu çekip annesine gönderdi.

21.02.2025 21:59
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İzmir'in Konak ilçesinde, ortak iş yaptığını iddia eden bir kişi diş hekimini başından vurdu ve videosunu çekip hekimin annesine gönderdi. Diş hekimi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

DİŞ HEKİMİNİ SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Olay bugün Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'da bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E. (35), diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez' in oturduğu eve geldi. Burada ikili arasında meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine M.E., tabancayla Düşmez'in başına tabancayla ateş etti.

İzmir'de Diş Hekimini Vuran Şüpheliden Kan Donduran Olay

VİDEOYA ÇEKİP ANNESİNE GÖNDERDİ

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdi ve kaçarak kayıplara karıştı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görüp hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de Diş Hekimini Vuran Şüpheliden Kan Donduran Olay

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Basmane semtinde olduğu belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de Diş Hekimini Vuran Şüpheliden Kan Donduran Olay

KENDİSİNİ ZARARA UĞRATTIĞI İÇİN VURMUŞ

Gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesinde, Mustafa Emrah Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırdığı ve zarara uğrattığını, olayı da bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Emrah, Konak, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mustafa Yildiz:
    Bu Gavur İzmir den Her şey Beklenir 302 193 Yanıtla
    ismail engin oruncak:
    gavur izmir sksin seni 25 9
    Volkan:
    kepazeye bak !!. 22 yılın sonucu işte. bu rezil mesajı atan ve haberdeki rezil olay . 16 12
    kenan özkaya:
    Ben Karadenizliyim senin yaptığın yorum üzerine ben de İzmir'liyim. Bilirsin 5 parmağın 5'i bir deyil o yüzden bir münferit olayla tüm insanlığa hakaret etme. Olur mu? 22 2
    hasan celik:
    Esas bu kafadan herşey beklenir 15 0
    Yisteks Tekstil:
    aptal aptal konuşma geri zekalı 9 3
    Ekber SATIR:
    İzmirliler gondikledi galiba seni mustapa 9 3
  • İbrahim Yendi:
    getireceksin idamı ve kısasa kısası bu gibi olaylar bıcak gibi kesilir 106 3 Yanıtla
  • murat2069:
    alacagı için mahkemeye gitse yıllarca adliyelerde surunur çozum adaletsiz olur hızlı kendince adalet çozum bulmuş para kolay kazanılmıyor 15 91 Yanıtla
  • Gakko 23:
    memleket memleket değil genleri oynanmış türler karışmış Türkiye’de 2 il var. biri İzmir öbürü Adana. 49 34 Yanıtla
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