 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de dolandırıcılık şebekesine operasyon: 69 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de dolandırıcılık şebekesine operasyon: 69 gözaltı

İzmir merkezli bir dolandırıcılık şebekesi, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı göndererek dolandırıcılık yapmaktaydı. Aynı zamanda sahte kiralık ev ilanlarıyla da vatandaşları dolandıran çete, toplamda 10 milyon lira haksız kazanç elde etmişti. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de dolandırıcılık şebekesine operasyon: 69 gözaltı
14.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 12:30
Abone Ol

Çağrı merkezleri kurup, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeye İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi. Sahte kiralık ev ilanlarıyla vatandaşlardan aldıkları kaporaları da başka hesaplara aktaran çeteye yönelik operasyonda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkezleri kurup, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Yöneticiliğini Ö.A.'nın yaptığı suç örgütünün aynı zamanda sahte ev ilanlarıyla vatandaşlardan aldıkları kaporaları da başka hesaplara aktarıp iletişimi kopardıkları belirlendi. Şebekeye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir merkezli Bursa, Manisa ve Çorum illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

94 vatandaşı 10 milyon lira dolandırmışlar

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin, 94 vatandaşı toplam 10 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir, Dolandırıcılık, Bursa, İzmir, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dolandırıcılık şebekesine operasyon: 69 gözaltı - Son Dakika


12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:42:05. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de dolandırıcılık şebekesine operasyon: 69 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement