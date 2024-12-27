İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bisikletle seyir halindeyken bir kadını taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

27.12.2024 23:20  Güncelleme: 23:32
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen genç kadını taciz eden sapık tutuklandı.

TACİZE UĞRAYAN KADIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki N.Ş., bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. N.Ş. polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Taciz anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen N.Ş.'nin bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildiği anlar yer aldı.

İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN SAPIK TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarından yüzü belli olan tacizci, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Kimliği belirlenen tacizci İ.K. (27) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı
İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı
İzmir\'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı
Kaynak: İHA

Bayraklı, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Cahil bunlar ya. Değdi mi siciline, yaşayacağın strese. 73 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Böyle şerefsizlik yapanları niye teşhir etmiyorlar acaba, birde siyah bant koyun, bulanık görüntü yetmez. 62 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Abaza Manyak 1 ay sonra bırakırlar 44 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    annesiz pc 17 1 Yanıtla
  • E D:
    artık sallandırın bir yerlerini bitmiyorlar şere yoksunları çocuklarımız tek bir yere gidemez oldu yeter artık 12 2 Yanıtla
  • Turk:
    arkayı traşlayın bari içeride boşa girmesin. 13 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    cezasi yok ifade al birak yersen 13 1 Yanıtla
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