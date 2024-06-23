Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı - Son Dakika
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Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı

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İzmir'de anneleriyle beraber bir otelde konaklayan 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşındaki Handan Uğraş isimli iki kardeş, birlikte kaldıkları odada ölü bulundu. Acı olayı odaları kontrol eden resepsiyon fark ederken çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sır olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.06.2024 07:30
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İzmir'in Konak ilçesinde bir gün önce anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege ve Handan Uğraş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'nci katında meydana geldi. İddiaya göre çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi.

Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı

İLAÇ ALMAYA GİDEN ANNE BİR DAHA OTELE DÖNMEDİ

Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi. Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı. Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.

Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı

RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı. Z.Ö., Uğraş ailesinin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu.

Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı

OLAYIN ARDINDAKİ SIR PERDESİ ARAŞTIRILIYOR

Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: çok acı olay 1 0 Yanıtla

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