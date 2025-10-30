İzmir'de Korsan Taksi Tartışması - Son Dakika
İzmir'de Korsan Taksi Tartışması

30.10.2025 09:37
İzmir'de sosyal medyada yayılan 'İmdat' çığlığı sonrası polis, olayın korsan taksi nedeniyle olduğunu belirledi.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeşildere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Seyir halindeki otomobilin içerisinden bir kadının "İmdat" diyerek yardım çığlığı attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ARAÇ VE SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, aracın 35 CRV 769 plakalı olduğu ve sürücüsünün H.D. (35) olduğu belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracı kısa sürede yakalayan ekipler, "İmdat" diyerek yardım isteyen kişinin A.S.P. (15), araçta teyzesi B.T. (22) ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptıklarını tespit etti.

OLAY TEYZE-YEĞENİN KORSAN TAKSİDE TARTIŞMASI ÇIKTI

Olayın teyze ile yeğen arasında korsan taksiyle seyahat ettikleri sırada yaşanan tartışma sebebi ile yaşandığı, herhangi bir kaçırma ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri, sürücü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca, korsan yolcu konumundaki B.T. adlı teyzeye de 3 bin 84 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Polis, izmir, Son Dakika

