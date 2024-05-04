İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Tutuklama

İzmir\'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Tutuklama

İzmir başta olmak üzere 6 ilde düzenlenen operasyonda, vatandaşları milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 10 şüpheli tutuklandı.

04.05.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşları milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne, aralarında İzmir'in de yer aldığı 6 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan elde edilen gelirin aklanması' suçları bulunan suç örgütüne yönelik 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin, 'kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek mevkide tanıdıkları vasıtasıyla milli emlak arazilerini uygun fiyatla satışa sunabilecekleri' söylemiyle vatandaşları 25 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Örgüt şüphelilerinin tamamı yakalandı

Ekipler, liderliğini M.Ö'nün yaptığı toplam 18 şüpheliye yönelik geçtiğimiz günlerde, İzmir - Ankara - İstanbul - Bursa - Tokat - Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, örgüt şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilere yönelik yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda sahte dekont ve dokümanlar, suçtan elde edilen ziynet eşyaları, dijital materyaller ve 1 adet 2024 model araca el konulduğu belirtildi.

10 şüpheli tutuklandı

İşlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 3'ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'unun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Operasyon, İzmir, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:32:34. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Milli Emlak Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement