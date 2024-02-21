Akraba pazarcılar arasında müşteri kapma kavgasında 1 kişi vurularak can verdi - Son Dakika
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Akraba pazarcılar arasında müşteri kapma kavgasında 1 kişi vurularak can verdi

Akraba pazarcılar arasında müşteri kapma kavgasında 1 kişi vurularak can verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, pazarcılık yapan ve balık sattığı öğrenilen akrabalar arasında müşteri kapma kavgası çıktı. Akşam saatlerinde de devam eden kavgada 64 yaşındaki adam yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada hayatını kaybeden adamın oğlu da tabancayla yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

21.02.2024 16:19
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, pazarcılık yapan ve balık sattığı öğrenilen akrabalar arasında çıkan müşteri kapma kavgasında 64 yaşındaki adam yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada yaşamını yitiren adamın oğlu da tabancayla yaralanırken, polis ekipleri 2 şüpheliden 1'ini yakaladı.

PAZARDA MÜŞTERİ KAPMA KAVGASI ÇIKTI

Olay 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında, ilçeye bağlı Özgür Mahallesi 3896 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda balık satan akrabalardan Sertif Şaşı (64) ve oğlu E.Ş. (36) ile Sertif Şaşı'nın kardeşinin oğlu olan M.Ş. (24) ve D.Ş. (22) arasında, müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Akrabalar arasında pazarda başlayan tartışmanın devamında, akşam saatlerinde M.Ş. ve D.Ş., Sertif Şaşı'nın evine gitti. Burada yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, M.Ş. yanında getirdiği tabancayla ateş açmaya başladı. 64 yaşındaki adam göğsünden ve bacaklarından, oğlu E.Ş. ise bacaklarından yaralandı. Saldırgan yeğenler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akraba pazarcılar arasında müşteri kapma kavgasında 1 kişi vurularak can verdi
M.Ş.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ve oğlu ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu E.Ş.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Akraba pazarcılar arasında müşteri kapma kavgasında 1 kişi vurularak can verdi
Sertif Şaşı

KATİL YEĞEN ARANIYOR

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, amcasını tabancayla vurarak öldüren M.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay esnasında M.Ş. ile birlikte evde bulunan D.Ş. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akraba pazarcılar arasında müşteri kapma kavgasında 1 kişi vurularak can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kubilay Turkyilmaz: Ne geliyorsa aç gözlükten doymak bilmeyen para kazanma hirsimizdan geliyor başımıza. Kimse hesaba cekilmeyecegini sanıyor su 3 günlük dünyada herkez ahiretini dünyaya değişiyor Sonrada sonu hüsran cehennem azabı .. Herkeze masal gibi geliyor ama toprağa girince kaybeden olduğumuzu anlayacagiz 38 1 Yanıtla
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