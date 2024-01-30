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İzmir'de Sol Terör Örgütlerine Finans Sağlayan 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Sol Terör Örgütlerine Finans Sağlayan 30 Şüpheli Yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sol terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Operasyon İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İzmir\'de Sol Terör Örgütlerine Finans Sağlayan 30 Şüpheli Yakalandı
30.01.2024 - 10:16,
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Sol terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen 30 şüpheliyi yakalamaya yönelik İzmir merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskınlarda 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sol terör örgütlerine finans sağladıkları belirlenen 30 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Tekirdağ, Mersin, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Samsun illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, 2'si yurt dışında bulunan toplam 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Sol Terör Örgütlerine Finans Sağlayan 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Sol Terör Örgütlerine Finans Sağlayan 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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