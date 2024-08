İzmir\'de tartışma sonucu uyuşturucu ele geçirildi

3.Sayfa

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yaşadıkları tartışmanın ardından kocasını polise ihbar eden kadının şikayeti üzerine evden 392 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olay 25 Ağustos akşamı Bayraklı Çiçek Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.Ö. adlı bir kadın, eşi M.E. ile yaşadıkları tartışmanın ardından polisi arayarak ekip talep etti. Polis ekiplerinin adrese gelmesi üzerine kadın, eşinin uyuşturucu nitelikli hap bulundurduğunu söyledi. Kocasının kullandığı uyuşturucu nitelikli hapları polise teslim eden D.Ö.'nün eşi M.E. ise hapların kendisine ait olduğunu itiraf etti. Evde 392 adet hap bulunduran M.E., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri ayrıca ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen F.S.(38) ile D.K.(20)'yi suçüstü yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve ticaretinden elde edilen nakit para ele geçirilirken aynı gün yine şüphe üzerine durdurulan B.Ç. adlı bir kişiden, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İZMİR