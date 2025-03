Baba Yadigarı Toros 15 Yıl Sonra Bulundu

Arsuz ilçesinde esnaflık yapan 35 yaşındaki Emre Örer, babasının 2018 yılında vefat etmesinin ardından 2003 yılında maddi imkansızlıklardan dolayı satmak zorunda kaldıkları Renault marka 1970 model sedan Toros aracı rüyalarında görmeye başladı. Örer'in hayatı arka arkaya gördüğü rüyalar sonrası babasının maddi imkansızlıklardan dolayı sattığı Toros'un üzerine yoğunlaştı. Örer, yaptığı araştırmalar sonrası babasına ait aracı Kahramanmaraş'ta bularak satın almak istedi fakat aracı sahipleri ne sattı, ne de bir bedel biçti. Aracı satın alamadan Hatay'a dönen Örer, rüyaların devam etmesi üzerine yaklaşık 1 yıl sonra yeniden Kahramanmaraş'a gitti ve uzun uğraşlar sonrası babasının aracını yıllar sonra satın almayı başardı. Aracı satın alarak Arsuz'a dönen Örer, 2019 yılında araca 150 bin TL harcama yaptı. Aracı satın almasıyla birlikte rüyaları son bulan ve yaptığıyla duyanlarda hayranlık uyandıran Örer, gözü gibi baktığı baba yadigarını 8 yaşındaki evladına bırakacağını söyledi.

"ARAÇ, BABAMIN VEFATI SONRASI RÜYALARIMA GİRDİ"

Gördüğü rüyaların etkisiyle rahmetli babasının hatırası olan aracı tekrar satın almak için harekete geçtiğini ifade eden 35 yaşındaki Emre Örer, "2003 yılında rahmetlik babam bu arabayı maddi imkansızlıktan satmak zorunda kalmıştı, babam 2018 yılında rahmetli oldu. Vefat etmeden önce maddiyattan ötürü satmıştı. Yaklaşık 15 yıl önce sattığımız aracımızı babamın vefatı sonrası babamla beraber rüyamda görmeye başladım. Bir rüyayı birden fazla görünce insan düşünmeye başlıyor, ben bu rüyayı neden görüyorum diye kendisini sorguluyor. Birden çok görünce dedim artık ben bu arabayı bulmaya çalışacağım, bir de arabanın sağlam olup olmadığını da bilmiyordum. Plakasından araştırdık, Kahramanmaraş'ın Ilıca beldesinde bir yerde arabamız bulundu" dedi.

"ARAÇLA ODUN TAŞINIRKEN BULDUK"

Babasının aracını Kahramanmaraş'ta köylüler tarafından ortak kullanılır ve çürümüş halde bulduğunu ifade eden Örer, ilk denemede satın alamadığı aracı satın almak için 1 yıl sonra yeniden gittiğini ifade ederek "Hemen arkadaşlarımızla beraber gittik, arabanın yanına. Arabayı dağ başında sahipleri tarafından odun taşınırken, her tarafı çürümüş halde bulduk. Bu arabayı izniniz olursa tekrar geri satın almak istiyoruz deyince adamlar tabii şaşırdılar, ilk başta rüyaları anlatınca ya gerçekten mi böyle bir araba rüyada görülür mü gibi şekilde tepkiler oldu. Biz bu arabayı burada kullanıyoruz satmayı düşünmüyoruz dediler. Biz de elimizden geldiğince usulünce tekliflerde bulunduk, istediğiniz başka bir araba varsa gelip onu getirelim dedik. Siz araba gösterin, biz onu sizin için satın alalım yeter ki bu arabayı verin derken sağ olsun abilerim bize kapılarını açtı sanki bir kız istiyormuş gibi adamların evinde arabaya müşteri olduk. Aramayı satmak istemediler, satacak olursak size haber veririz dediler ve bizde daha fazla zorlamanın doğru olmayacağını düşünerek aracı almadan geri döndük. Bir yıl aradan geçti, ben tekrar rüya görmeye başladım ve bu sefer gördüğüm rüyalar çok gerçekçiydi. Yanıma da yine 2-3 arkadaşımızı aldık arabanın peşine gittik, büyüklerine sordular köyde hep birlikte kullandıkları için tek kişiden çıkmıyordu karar. Bu sefer bizi kırmadılar. O zamanın parasıyla bir miktar söylediler biz de hiç kırmadık onları istedikleri miktarı vererek arabayı aldık" ifadelerini kullandı.

150 BİN LİRA HARCAMIŞ

Toros'una her bindiğinde anılarının canlandığını belirten Örer, 2019 yılında aracına 150 bin TL harcama yaptığını ve 8 yaşındaki kendisinin aracı kullanmak isterken çarpmasıyla oluşan hasarıysa hatıra olarak yaptırmadığını ifade ederek "Arabanın bir yıl boyunca tadilatı sürdü, şu an hesap yapacak olursak 600 bin TL'yi aşıyor. Tabii ki o zaman 150 bin TL civarında harcamışım şu an yaptıracak olsanız 600 bin TL'nin üstünde. Şu anda arabamız gerçekten verdiğimiz değeri fazlasıyla gösteriyor ,arabanın orijinal olması bizim için büyük bir avantaj. Nasip olursa ben de bunu kendi oğlum için satın aldım. Bu arabada öğrendim araç kullanmayı, her anında her marşa basmam da çocukluğumu hatırlıyorum içine bindiğimde o çocukluğumdaki kokuyu halen hissediyorum. Manevi değeri çok yüksek, aynı şeyi şimdi oğlundan istiyorum. Evladım 8 yaşında bu araba onun, inşallah o da bizlerin yaşına geldiğinde geldiğin de kendi evlatlarına saklayabilecek bu arabayı. İyi bakabilirse saklamasını isterim, Rabbim satmayı gerek duydurmasın inşallah" şeklinde konuştu.