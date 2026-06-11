Büyükışık cinayetinde son şüpheli de tutuklandı - Son Dakika
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Büyükışık cinayetinde son şüpheli de tutuklandı

11.06.2026 12:54
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İzmir'de 2018'de cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın cinayet dosyasında firari son şüpheli İbrahim Kazmacı, Edirne Kapıkule'de yakalanarak tutuklandı. Böylece 26 şüphelinin tamamı cezaevine gönderildi.

İzmir'de 2018 yılında cansız bedeni bulunan ve babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın yıllar süren hukuk mücadelesi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dorukhan Büyükışık dosyasında, firari durumdaki son şüpheli de yakalanarak tutuklandı. Böylece dosya kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 26 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderilmiş oldu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de bir inşaat şantiyesinde 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni bulunmuş, olay kayıtlara ilk etapta 'yüksekten düşme' ve 'intihar' şüphesiyle geçmişti. Ancak acılı baba Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın mücadelesi, kendi imkanlarıyla topladığı deliller, kamera kayıtlarındaki çelişkiler ve hazırlatılan uzman raporları neticesinde olayın intihar değil, cinayet olduğu ve sonrasında delillerin karartılmaya çalışıldığı ortaya çıkarılmıştı. Soruşturmanın cinayet eksenine kaymasıyla birlikte geniş çaplı operasyonlar başlatılmış ve çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinleştirilmiş soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonuç vermişti. Şüpheli ölümü yıllar sonra cinayet dosyasına dönüşen Dorukhan Büyükışık olayının aydınlatılmasına yönelik sürdürülen teknik ve fiziki istihbarat çalışmaları neticesinde, bir süredir yurt dışında firari durumda bulunan şüpheli İbrahim Kazmacı'nın Türkiye'ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşılmıştı.

Tüm şüpheliler tutuklandı

Harekete geçen güvenlik güçleri, iki gün önce Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri almıştı. Yurt dışından gelerek pasaport kontrolü ve giriş işlemi yapmak isteyen Kazmacı, sistemde düşen yakalama kararı üzerine sınır kapısı yetkilileri ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kazmacı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak dün cezaevine gönderildi. Böylece, dava sürecinde haklarında 'kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık' suçlamalarıyla gözaltına alınan toplam 26 şüphelinin tamamı tutuklanmış oldu.

Soruşturma işlemlerinin ise çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Edirne, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükışık cinayetinde son şüpheli de tutuklandı - Son Dakika

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