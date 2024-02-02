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İzmir'de Ticari Takside 9 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Ticari Takside 9 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir\'de Ticari Takside 9 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yaptıkları operasyonda bir ticari takside 6 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.02.2024 20:40
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir ticari takside 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın taksiler ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurulan ticari takside arama yaptı. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde 6 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 9 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Taksi şoförü G.Ö. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Ticari Takside 9 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Ticari Takside 9 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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