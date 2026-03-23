İzmir'de Trafik Kavgasına Cezalar
23.03.2026 20:08
İzmir Bayraklı'da bir trafik kavgasında sürücülere toplam 430 bin lira idari para cezası verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Westpark Alışveriş Merkezi otoparkında iki sürücü arasında çıkan trafik kavgasına karışan taraflara toplam 430 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bayraklı ilçesinde bulunan alışveriş merkezi önünde seyir halindeki iki aracın sürücüsü trafikte tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 35 H 8880 plakalı aracın sürücüsü C.Ç. (29), otomobilinden inerek diğer araca yöneldi. C.Ç., açık camdan içeri uzanarak 35 AVT 324 plakalı aracın sürücüsü U.E.'yi (35) dışarı çıkarmaya çalıştı. AVM görevlisi olduğu belirtilen bir kişi de araya girerek U.E. ve ailesine bölgeden gitmeleri için bağırdı. Olayın sosyal medyada yer alması üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı. İncelemelerde C.Ç.'nin aracından inerek saldırgan tavırlar sergilediği tespit edildi. Diğer sürücü U.E.'nin ise ters yönde ilerlediği ve geri manevra yaptığı sırada aracını C.Ç.'nin üzerine sürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, C.Ç.'ye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 380 bin lira idari para cezası uyguladı ve ehliyetine 60 gün süreyle el koydu. Aynı aracın sahibine 40 bin lira ceza kesildi ve otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ters yönde ilerleyen U.E.'ye ise 10 bin lira ceza yazıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
