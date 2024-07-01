İzmir\'de tüp patlamasında hayatını kaybeden kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasında hayatını kaybeden kardeşler Birgül Sarsılmaz ve Evin Aslan, yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Baba İbrahim Savucu, "Pazara çıktıkları sırada patlama olayı yaşanıyor. Büyük kızım hamileydi. Bayramda yanıma geldi ve hamile olduğunu söylemişti" dedi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında bir iş yerinde sanayi tipi tüp patlamış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı. Büyük patlamada hayatını kaybeden Evin Aslan (36) ve kardeşi Birgül Sarsılmaz (44) için bugün Torbalı ilçesi Subaşı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aslen Mardinli olan iki kardeş için toplanan kalabalık, büyük üzüntü yaşarken aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Baba İbrahim Savucu, ayakta durmakta güçlük çekti. Savucu Ailesi bir yandan da gelen taziyeleri kabul etti.

"Alışverişe çıkmışlardı, büyük kızım hamileydi"

Baba İbrahim Savucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize felaket oldu. Pazara çıkmışlardı. O sırada olay yaşanıyor. Büyük kızım hamileydi. Bayramda yanıma geldi ve hamile olduğunu söylemişti" dedi.

İki kardeşin cenazesi, kılınan cenaze namazlarının ardından baba evininde bulunduğu Subaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenazeye İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, AFAD Başkanı Okay Memiş, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılıda katıldı. - İZMİR