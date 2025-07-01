İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında 157 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında 157 Kişi Gözaltına Alındı

01.07.2025 08:19
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İzmir'de geniş çaplı yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok üst düzey isim gözaltına alındı. Toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

İzmir'de geniş çaplı yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu birçok üst düzey isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve Bilirkişi Raporlarına istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. "İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarının yer aldığı soruşturma kapsamındaki operasyonda, İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un da gözaltına alınan isimlerden olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında 157 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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