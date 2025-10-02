İzmir Tramvayında Öğrenci Kavgası - Son Dakika
İzmir Tramvayında Öğrenci Kavgası

İzmir Tramvayında Öğrenci Kavgası
02.10.2025 17:59
İzmir'de tramvayda kız öğrenciler arasında çıkan kavga cep telefonuna yansıdı. Olay karıştı.

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAMVAYDA KIZ ÖĞRENCİLER KAVGA ETTİ

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça kavgaya dönüştü. Kavgada bir kız öğrenci saçlarında çekilerek yere düşürülüp defalarca yumruklandı.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Olay sırasında tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, başka bir kız öğrencinin ise araya girerek yerdeki kişiye defalarca yumruk attığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

