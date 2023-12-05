 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'te kadını öldüren erkek arkadaşının feryatları - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te kadını öldüren erkek arkadaşının feryatları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sibel Kayman'ı öldüren erkek arkadaşının olaydan sonra çekilen görüntülerinde, zanlının feryat ettiği ve dövündüğü anlar yer alıyor.

05.12.2023 - 10:24,  Güncelleme: 11:35
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sibel Kayman'ı tabancayla vurarak öldüren ve "İntihar etti" diyerek yalan konuşan erkek arkadaşının olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının ambulansa taşındığı sırada zanlının "Sibel'im yaşasın" diyerek feryat ettiği ve dövündüğü anlar yer aldı.

ÖLDÜRÜP "İNTİHAR ETTİ" DEDİ

Dün sabaha karşı Erenler Mahallesi'ndeki bir binada Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Sibel Kayman'a bir el ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden Sibel Kayman, kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından M.K., "Kız arkadaşım intihar etti" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

Öldürdüğü kız arkadaşı ambulansa taşınırken erkek arkadaşının 'Sibel'im yaşasın' diyerek feryat ettiği görüntüler ortaya çıktı

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı. Olaya ilişkin geniş çaplı başlatılan incelemelerde genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Zanlı M.K. da sorgusunda kız arkadaşına tabanca ile ateş ettiğini itiraf etti. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

Öldürdüğü kız arkadaşı ambulansa taşınırken erkek arkadaşının 'Sibel'im yaşasın' diyerek feryat ettiği görüntüler ortaya çıktı

DÖVÜNE DÖVÜNE "SİBEL'İM YAŞASIN" DEMİŞ

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sibel Kayman ambulansa götürüldüğü sırada bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, zanlının "Sibel'im yaşasın" diyerek ağladığı görülüyor. Görüntüde sağlık personellerine "Abla beni öldürün, yaşayamam. Abla Sibel'im yaşasın" dediği duyulan M.K.'nın ardından, "Sibel beni duyuyor musun kurban olduğum", "Abi kurtarsınlar. Yaşayamam" ben diyerek dövündüğü anlar da yer aldı.

Öldürdüğü kız arkadaşı ambulansa taşınırken erkek arkadaşının 'Sibel'im yaşasın' diyerek feryat ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İntihar, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te kadını öldüren erkek arkadaşının feryatları - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 17:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'te kadını öldüren erkek arkadaşının feryatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement