Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti

Haberin Videosunu İzleyin
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
16.02.2026 09:59  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Haber Videosu

Bursa'nın İznik ilçesi ile Sakarya Pamukova arasındaki karayolunda hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. 59 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı başka bir motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP KARŞI YÖNDEN GELEN ARACA ÇARPTI

Kaza, dün öğle saatlerinde Bilecik Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü mevkiinde, İznik- Pamukova Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Yakar (59) yönetimindeki 41 BCA plakalı motosiklet, Pamukova istikametinden İznik yönüne seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Fatih Metiner idaresindeki 16 UG plakalı otomobille çarpıştı.

Arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Metiner ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza, aynı yolda ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı net şekilde görüldü.

Arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti

Olay yerine sevk edilen ekipler, yolu kısa süreli kontrollü olarak trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti
Arkadaşının ölümünü saniye saniye kaydetti
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Pamukova, 3. Sayfa, Sakarya, Bursa, İznik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ankara21 Ankara21:
    Otomobil sürücüsünün suçu günahı neydi 35 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    sorumsuz adam sollama yaptın madem kendi yoluna girsene 16 1 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Motorcu aşırı hızlı,kontra yapmadığı için virajı alamamış.En soldan viraj öylemi alınır,ayrıca çizgilere bakıldığında orası bölünmüş yol.Ha aradaki bariyerden atlayıp karşıdan gitmişsin ha çizgiyi geçip karşı şeride girmişsin.Yazık. 12 0 Yanıtla
  • aragorn aragorn:
    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE ÜZÜLDÜM 12 0 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Aynen olan o garibe olmus 2 0
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    Kocaman kendi şeridi boş olmasına rağmen diğer şeritten gidiyor zaten videonun başından beri 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
3 ilde harekete geçildi Zincir marketler didik didik ediliyor 3 ilde harekete geçildi! Zincir marketler didik didik ediliyor
Kısmetse Olur’a katılmıştı: Tolga Kulakçı da gözaltına alındı Kısmetse Olur'a katılmıştı: Tolga Kulakçı da gözaltına alındı
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Yer: Hindistan Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı Yer: Hindistan! Sokakta koşan ismi görenler gözlerine inanamadı

10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
10:15
Atılan manşetleri görmeniz lazım Galatasaray’ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
10:06
Mourinho’dan Galatasaray’ın Juventus’u perişan etmesine bomba yorum
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:34
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyatlar
Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:53:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.