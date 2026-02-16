Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP KARŞI YÖNDEN GELEN ARACA ÇARPTI

Kaza, dün öğle saatlerinde Bilecik Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü mevkiinde, İznik- Pamukova Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Yakar (59) yönetimindeki 41 BCA plakalı motosiklet, Pamukova istikametinden İznik yönüne seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Fatih Metiner idaresindeki 16 UG plakalı otomobille çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Metiner ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza, aynı yolda ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı net şekilde görüldü.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yolu kısa süreli kontrollü olarak trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.