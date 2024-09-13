Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Geniş Video İzle

Antalya'da sosyal medyadaki sohbet odasında kız çocuklarına müstehcen sözler sarf ettikleri için tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen, ters kelepçe takılarak cezaevine götürüldü. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı, Jahrein'in çocuğu Bora Emir hakkında değerlendirme ve tedbir alınmasına yönelik Aile Bakanlığı'ndan talepte bulundu.

13.09.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sosyal medya platformlarında müstehcen içeriklerle gündeme gelen Jahrein ve Pungent 666 rumuzlu iki fenomen, ters kelepçe takılarak cezaevine götürüldü.

JAHREİN TUTUKLANDI

Antalya'da sosyal medyada canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan müstehcen konuşmalar yaptığı tespit edilen Pungent 666 rumuzlu Ertürk Kösen ve Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç gözaltına alındı. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece müstehcenlik suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının, Twitch isimli sosyal medya platformundaki canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12 Eylül günü Emniyet Müdürlüğü'müz Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Jahrein ve Pungent 666 Müstehcenlik Suçundan Tutuklandı

TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜLER

Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen'in tutuklandıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların ters kelepçeyle götürüldüğü görüldü.

SAVCILIK, JAHREİN'İN ÇOCUĞU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jahrein'in söylediği sözler nedeniyle çocuğu Bora Emir hakkında değerlendirme ve tedbir alınmasına yönelik Aile Bakanlığı'ndan talepte bulundu.

Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Bakanlığı, Sosyal Medya, Ahmet Sonuç, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sözler, Hukuk, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Volkan Eşref Aka: ceza evine beslemeye değil maden ocaklarında çalıştırmaya götürün bunları akşama kadar çalıştırılmalı yatırılmamalı 404 26 Yanıtla
  • tuncay doğancı: içerideki baba yiğitler şimdiden elleriniz dert görmesin inşallah 280 41 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Ülkemin çağdaşların adamı sizden bu çıkar 115 42 Yanıtla
  • ismail engin oruncak: İçerde saçlarının topuzundan tutarlar sonra da çataraçutara 82 11 Yanıtla
  • Serkan Basar: sosyal medya derken ? kapatıp açılan instagram mı? 9 15 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ne demiş acaba? 3 16 Yanıtla
  • Okan: Kader mahkumu kardeşlerim Elbet bilir ne yapacağını 16 2 Yanıtla
  • utku ergün: Elinize sağlık, 12 4 Yanıtla
  • Osman nuri öner: Bu HASAN CAN KAYA'yı ne zaman hizaya çekeceksiniz merakla bekliyorum. 2 1 Yanıtla

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement