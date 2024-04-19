Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta jandarma üniforması ile esnaf ve müşterilere Genel Bilgi Toplama kontrolü yapan bir kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yakalandı. Kadın, askeri personel olduğunu gösteren kimlik kartını ibraz edemeyince gözaltına alındı.

19.04.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta jandarma üniforması ile esnaf ve müşterilere Genel Bilgi Toplama kontrolü yapan bir kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.K isimli bir kadın gittiği alış veriş merkezinde sivil kıyafetlerini değiştirerek, yanında getirdiği askeri üniformayı giydi. 24 yaşındaki M.K., elindeki telefonla ilçe merkezindeki Meydanbaşı Caddesi'ndeki esnaflara GBT sorgulaması yaptı. Cadde boyunca iş yerlerini gezen kadın, suç kaydını kontrol edeceğini söyleyerek esnafların kimliklerini istedi. GBT sorgulaması yaptığını söylemesinin ardından esnaflara kimliğini veren kadın daha sonra ise sahil kenarında bulunan Uzunkum Caddesindeki kafelere girerek, içeride oturan müşterilerin kimliklerini istedi.

Bir müşteri ise durumundan şüphelendiği kadın nedeniyle 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine hareket etti. Jandarma üniformalı kadına suç üstü yapan polis ekipleri, askeri personel olduğunu gösteren kimlik kartını sordu. Kartın bulunmadığını öğrenen ekipler, kadının kimliğini alarak GBT sorgulaması yaptı. Sözleşmeli öğretmen olduğu tespit edilen H.K'nın, daha önceden de herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirledi.

Gözaltına alınan kadın polis nezaretinde kıyafetleri değiştirmesi amacıyla yeniden alış veriş merkezine götürüldü.

Polisin kimlik sorduğu kadın, önce bir konu için geldiğini söyledi. Polisleri atlatamayacağını anlayan kadın, askerlik mesleğine karşı hevesi olduğunu, kendisinin öğretmenlik yaptığını söyledi. Tiyatro gösterisi için jandarma üniforması giydiğini de sözlerine ekleyen kadın, bindirildiği polis aracında ise ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Sözleşmeli öğretmen olduğu tespit edilen kadın ifadesinin ardından adli makamlara çıkartılacak.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:32 Çanakkale’de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı Çanakkale'de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
16:34 Meteoroloji’den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı
14:59 ÖSYM sorularının hazırlandığı merkez ilk kez görüntülendi ÖSYM sorularının hazırlandığı merkez ilk kez görüntülendi
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
17:11 Çin hükümeti WhatsApp’ı resmi olarak engelledi Çin hükümeti WhatsApp'ı resmi olarak engelledi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
16:18 Mesut Özil’den Arda Güler’e “Abi“ tavsiyesi Mesut Özil'den Arda Güler'e "Abi" tavsiyesi
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 18:53:06. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement