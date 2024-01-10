Jeffrey Epstein\'in pilotu ve model Nadia Marcinko ortadan kayboldu

Jeffrey Epstein'in uzun süre pilotluğunu yapan Slovakya doğumlu pilot ve model Nadia Marcinko, ortadan kayboldu.

Nadia Marcinko'nun , Jeffrey Epstein'i Florida hapishanesinde olduğu dönemde 70'den fazla kez ziyaret ettiği belirtildi.

New York Post'un haberine göre, mahkeme belgeleri yayımlanmaya başladığından bu yana Nadia Marcinko, New York'un Upper East Side bölgesindeki evinde görülmemiş.

Florida hapishanesindeyken Epstein'i 70'ten fazla kez ziyaret ettiği belirtilen Marcinko'nun, "Global Girl" olarak tanındığı ve Lolita Express" adlı özel uçakta Epstein ve tuzağına düşen genç kızlarla seyahat ettiği belirtiliyor.

genç kızların uçtuğu söylenen "Lolita Express" adlı özel uçakta Epstein'le birlikte seyahat ettiği biliniyor.

Marcinko'nun aynı zamanda Aviloop LLC'nin CEO'su olduğu ve "havacılık endüstrisinde markaların büyümesini hızlandırmayı amaçlayan geniş bir hizmet yelpazesi sunduğu" bildirildi. Şirket, Epstein'in kardeşi Mark'a ait olduğu belirtilen bir New York binasında faaliyet gösteriyor.