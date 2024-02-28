KAFES-49 Operasyonu İzmir'de 8 Tutuklama - Son Dakika
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KAFES-49 Operasyonu İzmir'de 8 Tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'KAFES-49' Operasyonu'nun İzmir ayağında, tefecilik, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlarından aranan toplam 23 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde, 10 şüpheli Afyonkarahisar ve Manisa illerinde, 5 şüpheli ise dolandırıcılık suçundan olmak üzere gözaltına alındı.

28.02.2024 19:12  Güncelleme: 19:38
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KAFES-49 operasyonu İzmir ayağında 8 tutuklama

İZMİR - Türkiye genelinde düzenlenen KAFES-49 operasyonunda 8'i İzmir'den olmak üzere toplam 23 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'KAFES-49' Operasyonu'nun İzmir ayağı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla düzenlendi. 23 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyonda; tefecilik yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinde, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırdıkları tespit edilen 10 şüpheli Afyonkarahisar ve Manisa illerinde, 5 şüpheli de dolandırıcılık suçundan olmak üzere toplamda 23 şüpheli şahısın tamamı yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KAFES-49 Operasyonu İzmir'de 8 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAFES-49 Operasyonu İzmir'de 8 Tutuklama - Son Dakika
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