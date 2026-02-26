Kahramanmaraş\'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

ELBİSTAN'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Elbistan ilçesi, saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Değerli Hemşehrilerim, Elbistan İlçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."