Kahramanmaraş\'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

26.02.2026 20:25  Güncelleme: 20:32
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

ELBİSTAN'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Elbistan ilçesi, saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Değerli Hemşehrilerim, Elbistan İlçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Elbistan, 3. Sayfa, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • atakan şimşek atakan şimşek:
    allahim beterinden korusun inşallah önemli birsey yoktur 35 0 Yanıtla
  • omerp571 omerp571:
    ER RAHMAN olan muhafaza eylesin bizleri.k.maraş debremi Elbistan. 22 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
