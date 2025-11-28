Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Haberin Videosunu İzleyin
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza
28.11.2025 15:52  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta bir çiğköfte dükkanında deterjan kabı içindeki sosun kullanılması üzerine 250 bin lira ceza kesildi ve iş yeri kapatıldı.

ÇİĞKÖFTECİDE "DETERJAN KABINDA SOS"

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi. Sosyal medyada 'Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi.

'Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

250 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLİP İŞ YERİ KAPATILDI

Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı. Konuyla ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    çok iyi olmuş 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığlıkları sokağı inletti Genç kıza dehşeti yaşatan sapığa öldüresiye dayak Çığlıkları sokağı inletti! Genç kıza dehşeti yaşatan sapığa öldüresiye dayak
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama Büyükçekmece'de elektrik trafosunda patlama
Palu ailesi belgeseli oluyor Palu ailesi belgeseli oluyor
Akaryakıta çifte indirim yolda Tarih belli oldu Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
“Emeklilik kalksın“ diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan "Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Maduro’dan Hava Kuvvetlerine “hazır olun“ talimatı Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
Skandal olay anbean kamerada Kuryenin asansörde yaptığı mide bulandırdı Skandal olay anbean kamerada! Kuryenin asansörde yaptığı mide bulandırdı
Ankara’da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe, Ferencvaros’u elinden kaçırdı Fenerbahçe, Ferencvaros'u elinden kaçırdı
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

19:03
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu
17:50
İrem Derici bildiğiniz gibi İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
17:39
Çin’deki AVM’de noel ağacı alev aldı
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı
17:37
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?
17:07
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu
17:02
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
16:02
İznik’teki ayine damga vuran görüntü
İznik'teki ayine damga vuran görüntü
15:44
Papa 14. Leo İznik’te Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı
15:16
Türkiye’nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti
14:54
Mardin’de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba ’’yasak aşk’’ iddiası
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba ''yasak aşk'' iddiası
14:39
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 19:06:52. #7.13#
SON DAKİKA: Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.