'Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Kahramanmaraş'ta bir çiğköfte dükkanında deterjan kabı içindeki sosun kullanılması üzerine 250 bin lira ceza kesildi ve iş yeri kapatıldı.

ÇİĞKÖFTECİDE "DETERJAN KABINDA SOS"

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi. Sosyal medyada 'Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi.

250 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLİP İŞ YERİ KAPATILDI

Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı. Konuyla ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.