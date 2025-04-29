Yeniden Refah Partili başkan yardımcıları arasında kavga: Kafasını şekerlikle parçaladı

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin hizmet binasına gelerek Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile görüştü.

ŞEKERLİKLE KAFASINA VURDU

Görüşme sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Karataş, odadaki şekerlikle kafasına vurarak Latif Öztürk'ü yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkan yardımcısını hastaneye kaldırdı. Karataş ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Başkan yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖREVDEN ALINDI

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz bugün Dulkadiroğlu Belediyemizde yaşanılan elim olaydan dolayı il başkan yardımcısı olan Ali Karataş görevden alınmış olup, ilgili parti içi disiplin kuralları başlatılmıştır. Konunun Yeniden Partisi İl Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi arasındaki güçlü bağlantı ile hiçbir alakası yoktur. Kişisel meseleden dolayı olay vuku bulmuştur" denildi.