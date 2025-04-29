Yeniden Refah Partili başkan yardımcıları arasında kavga: Kafasını şekerlikle parçaladı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili başkan yardımcıları arasında kavga: Kafasını şekerlikle parçaladı

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Kahramanmaraş'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü kafasına şekerlikle vurarak yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Karataş, partisi tarafından da görevinden alındı.

29.04.2025 18:25  Güncelleme: 19:51
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Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin hizmet binasına gelerek Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile görüştü.

Kahramanmaraş'ta Partili Yöneticilerin Kavgasında Yaralanma

ŞEKERLİKLE KAFASINA VURDU

Görüşme sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Karataş, odadaki şekerlikle kafasına vurarak Latif Öztürk'ü yaraladı.

Kahramanmaraş'ta Partili Yöneticilerin Kavgasında Yaralanma

GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkan yardımcısını hastaneye kaldırdı. Karataş ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Başkan yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta Partili Yöneticilerin Kavgasında Yaralanma

GÖREVDEN ALINDI

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz bugün Dulkadiroğlu Belediyemizde yaşanılan elim olaydan dolayı il başkan yardımcısı olan Ali Karataş görevden alınmış olup, ilgili parti içi disiplin kuralları başlatılmıştır. Konunun Yeniden Partisi İl Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi arasındaki güçlü bağlantı ile hiçbir alakası yoktur. Kişisel meseleden dolayı olay vuku bulmuştur" denildi.

Yeniden Refah Partili başkan yardımcıları arasında kavga: Kafasını şekerlikle parçaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeniden Refah Partili başkan yardımcıları arasında kavga: Kafasını şekerlikle parçaladı - Son Dakika

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