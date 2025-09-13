Kahramanmaraş'ta Tır Çarpması: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Tır Çarpması: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

13.09.2025 23:34
Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, vatandaşlar yolu kapattı.

Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Kaza, Pazarcık ilçesinde çevre yolu üzerindeki Büyükpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, 17 yaşındaki Ergün Baz'a çarptı.

VATANDAŞLAR YOLU KAPATIP TEPKİ GÖSTERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, yolu kapatıp tepki gösterdi.

VALİ GELDİ, PROTESTO SONA ERDİ

Yolu ulaşıma kapatan vatandaşlar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyelerinin ikna çalışmaları sonrasında eylemlerini sonlandırdı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Pazarcık- Gölbaşı kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

