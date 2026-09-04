Kahramanmaraş\'taki okul saldırısı davasında baba, Oğlum evimden hırsızlık yaptı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli savunmasında, pandemi döneminde çocukların evlere hapsolduğunu belirterek, "Biz çocuğumuzu takip ettik. Bir gün oyun oynuyorsa diğer gün oyun oynayamazdı. Biz aile olarak hiçbir zaman Aras'ın şiddet eğiliminde olduğunu görmedik" dedi. Mersinli ayrıca oğlunun Whatsapp profil resmini ABD'deki saldırgan Elliot Rodger yapması hakkındaki soruya da "Çizgi film karakteri olarak düşündüm" diye cevap verdi.

Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan, 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor. Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, duruşmadaki savunmasını tamamladı.

Duruşmada ilk söz alan Uğur Mersinli, hayatını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Bu sırada aileler Mersinli'ye tepki gösterirken mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi.

"Buraya takım elbise almıyorlar"

Daha sonra devam eden Mersinli, "Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Takım elbisem olmadığı için duruşma salonuna giremedim, buraya almıyorlar. Oğlum hakkında düzenlenmiş bir iddianame yoktur. Oğlum hakkında kamu davası açılmalıdır. Sadece ebeveynler hakkında dava açılmamalıdır. Olaydan sonra devletin yeni tedbirler geliştirmesi, olayın öncesi ve sonrası arasında fark olduğunu göstermiştir. Çocuğun planlı saldırısı ile ebeveynlerin sorumluluğu birbirinden ayrılmalıdır. Yurt dışındaki örnekte aileye sadece 1,5 yıl ceza verilmiştir" diye konuştu.

"Silahları benden habersiz almış"

Silahları oğlunun kendisinden habersiz aldığını ileri süren Mersinli, "Çocuk bu olayda silahlara kendisi ulaşmıştır. Çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Silahları benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım olduğu sonucu çıkarılamaz. Aras'ın okul saldırısı yapacağını kim biliyordu? Okul saldırısını bilmiyordum, bununla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir. Silahlar arama sırasında bulunmadı, ben yerlerini kendim söyledim. Yatak odasındaki gardıropta bulunan eşyalar bana aittir" dedi.

"Kandırıldığımı hissediyorum"

Oğlunu poligona kendi silah sevgisi için götürdüğünü anlatan Mersinli, daha sonra şunları söyledi:

"İsa Aras Mersinli'nin okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin, bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Adalet, bir şeyi yerli yerine koymak demektir. İsa Aras Mersinli manifestosunu önceden hazırlamıştır. Ben onu poligona silah sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum. Ortada işlenen bir suç varsa ortada faili vardır. Fail İsa Aras Mersinli'dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı, anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık bir iddianame düzenlemiştir."

"Oğlum evimden hırsızlık yapmıştır"

Oğlu hakkında hırsızlık suçundan şikayetçi olduğunu anlatan Uğur Mersinli, "Benim oğlum evimden hırsızlık yapmıştır. O nedenle kendisinden hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim. Ben bir polis memuruyum ve silah taşıyorum. Aynı zamanda atış eğitmeniyim. Benim evimden hırsızlık yapılmıştır. Silah taşıma konusundaki geçerli mevzuatta yer alan hiçbir kanunu ihlal etmedim. Silahları ve mermileri gözden uzak, ayrı yerlerde muhafaza ettim. Yatak odamızın kapısı kilitliydi. Aile arasında hiç kimse bir diğerinin hırsızlık yapacağını düşünmez. Ben bırakın hırsızlığı, oğlum tarafından öldürülme planları yapılacağını dahi düşünemezdim. Hiç kimse, bir başkasının hukuka aykırı davranmasını tahmin edemediği için cezalandırılamaz" dedi.

"Pandemi döneminde çocuklar evlere hapsoldu"

Oğlu hakkında psikolojik sorunlar olduğuna dair uzman görüşü olmadığını belirten baba Mersinli, "Olay anı ve öncesinde arkadaşlarına zorbalık yaptığına dair bir tutanak var mı? Bu konuda da herhangi bir tespit yapılmamıştır ve uzman görüşü yoktur. Aileler ve öğretmenler hangi davranışı alarm kabul etmelidir? Geçici tehdit ile gerçek tehdit arasındaki ayrım nasıl yapılmalıdır? Biz çocuğumuzu takip ettik. Bir gün oyun oynuyorsa diğer gün oyun oynayamazdı. Biz aile olarak hiçbir zaman Aras'ın şiddet eğiliminde olduğunu görmedik. Çocuğumuzun okula uyum sorunları vardı, okulu sevmiyordu ancak biz onun için psikologla görüştük. Her anne ve baba kendi çocuğu için en iyi anne ve babadır. Psikoloğa gittik ve bize herhangi bir şey söylemedi. Ben ilk kez ergen erkek çocuk büyütüyordum. 32 defa rehberlik öğretmeniyle görüşmüş ama bana tebliğ edilen bir şey yoktu. Çocuk okulda sıkıntı çıkartıyordu ama eve gelince evde bir sorun yoktu" ifadelerini kullandı.

"Okul saldırısı planını bilsem zaten bu atışı yaptırmam"

Uğur Mersinli, oğlunun ilk kez poligonda atış yaptığını ve yakın mesafeden atışların kaçırılmasının mümkün olmadığını anlatarak, "Hiçbir yerde atış yaptırılmadı. İlk defa poligonda atış yaptı. Benden habersiz atış yapma şansı yok. Önceden tecrübesi de yok. Bunun ispatı, delili de yok. Bana sadece arkadaşlarım atış yapmış baba, bana da yaptır dedi. Okul saldırısı planı bilsem zaten bu atışı yaptırmam. Atış poligonunda atış yapmak zor bir şey değil" diye konuştu.

"Bize kimse acil bir şey demedi"

14 yıl önce kendisi ve eşinin psikolojik tedavi gördüğünü belirten Uğur Mersinli, "Çocuğu doktora götürmediğimiz iddiası var. Ben 2012 yılında psikiyatrik ilaç kullandım ve 1 hafta rapor aldım. Grip rahatsızlığı ile psikolojik rahatsızlık arasında fark yok. Ben eşimi, kızlarımı götürdüm. 15 günlük süreçte bu meydana geldi ve aldığım rapor emniyet teşkilatında var. Ben kendim gidiyorum, eşimi ve kızlarımı da götürdüm oğlumu neden böyle bir şey olsa götürmeyeyim. Bize kimse acil bir şey demedi. Bir dönemde okul müdürü aradı bana oğlumun rahatsızlığı olduğunu, hastaneye kaldırıldığını söyledi. Gittiğimde serum yapılıyordu. Kolunda çizik vardı ve uzman doktora yönlendirdi. Uzman geldi ve inceledi sonra baş başa görüştük. Bana, 'Ara ara fırsat bulursanız bir uzman doktora görünün' dedi. Sonra Aras bu olayı tekrar etmedi, biz de götürmedik" şeklinde konuştu.

"Hayatım boyunca Almanca eğitim gördüm"

Oğlunun bilgisayarını İngilizce kullandığını ve İngilizce bilmediği için bilgisayarı kontrol etmediğini de anlatan Mersinli, "Hayatım boyunca Almanca eğitim gördüm. İngilizce eğitim görmedim ve bilmiyorum. Ben oğlumun okul saldırısı yapacağını bilmiyordum. Ben bilgisayardaki oyunları normal oyun olarak gördüm. Ben şifre kırma konusunda uzman değilim" dedi.

"Çizgi film karakteri olarak düşündüm"

İsa Aras'ın Whatsapp profil resmini ABD'deki saldırgan Elliot Rodger yapması hakkındaki soruya da o şahsı çizgi film karakteri sandım diyen Mersinli, "Bunu bilmiyorum. Aklıma gelen ilk şey çizgi film karakteri, anime karakteri sandım. Resmi gördüm ama çizgi film karakteri olarak düşündüm. O saldırganı ilk kez olaydan sonra gördüm ve tanıdım" dedi.

"Eşim de benle birlikte doktor araştırıyordu"

Eşinin kendisine yönelik "Aras'a psikiyatriden randevu alır mısın canım" mesajına da cevap veren Mersinli, "Son görüştüğümüz psikolog majör depresyon teşhisi koydu. Genelde Kahramanmaraş'takiler buradaki psikologlardan memnun olmadığı için biz doktor araştırıyorduk. Eşim de benle birlikte doktor araştırıyordu. O mesajı da benim eşimle birlikte bu olay üzerine düştüğümüzün kanıtıdır. Ben randevu için elimden geleni yaptım, doktor araştırıyordum. 15 günlük bir süreçte oldu" diye konuştu.

Avukatların silahlarla alakalı sorduğu sorusuna ise Mersinli, "Ben polis kolejini kazanmasaydım bu olay olmazdı. Ben polis olduğum için bu olayın olduğunu ima ediyorsunuz" dedi.

Öte yandan Mersinli, olay sırasında kasaptan eve giderken yolda aracıyla yoğun siren sesi geldiğini, tanıdık bir gazeteciyi arayıp olayı öğrendiğini, okulun ismini duyunca koşarak okula gittiğini söyledi.

Duruşma, anne Pınar Peyman Mersinli'nin savunmasıyla devam ediyor.