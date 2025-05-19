Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde dün yürüyüş yaptığı sırada bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşerek kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin (93), ameliyat odu.

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde dün, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin'in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Mekin, ameliyat oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mekin'in tedavisine devam ediliyor.