Kendisini 'Mesih' ilan etti, evine yazdığı yazılar ekipleri harekete geçirdi
Kendisini 'Mesih' ilan etti, evine yazdığı yazılar ekipleri harekete geçirdi

Kendisini 'Mesih' ilan etti, evine yazdığı yazılar ekipleri harekete geçirdi
04.04.2026 22:15
Karabük'te kendisinin "Mesih" olduğunu iddia eden 61 yaşındaki şahsın, evinin çatısına ve önündeki çitlere yazdığı "Peygamber' "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar, polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde kaldırıldı.

GÖRENLER TELEFONA SARILDI

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle Bağlar Sokak'ta M.D. (61) isimli şahsın ikamet ettiği evin çatısına ve çevresine "Peygamber' "66", "Mesih", "İsa" ve "35" gibi çeşitli yazılar yazıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, görüştükleri ev sahibi M.D.'den söz konusu yazıları kaldırmasını talep etti. Şahsın tepki göstermesinin ardından yazılar boya yardımıyla silinerek kaldırıldı.

“BANA ALLAH TARAFINDAN TEBLİĞ YAPILDI”

M.D., Allah tarafından kendisine tebliğ yapıldığını söyledi. Erzurum'un İspir ilçesinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayın ardından ailelerinin takip altına alındığını iddia eden M.D., kendisinin kamuoyunda bilinen bazı isimlerle ilgisinin olmadığını söyledi.

“CİHAT” ÇAĞRISI DA YAPTI

Vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadığını ve bazı kişilerin kendisini tebrik ettiğini öne süren M.D., insanlara tebliğde bulunduğunu, "cihat" çağrısı yaparken bunun şiddet içeren bir anlam taşımadığını, en büyük mücadelenin kalem ve sözle yapılan mücadele olduğunu söyledi.

“MESİHLİK” İDDİASININ KESİNLİK KAZANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Küçük yaşlardan itibaren ailesinin çevresinin kuşatıldığını düşündüğünü aktaran M.D., Mesihlik iddiasının yaklaşık 5 ila 8 yıl önce kesinlik kazandığını ileri sürdü. M.D., farklı dinlere mensup insanların "Mesih İsa'yı beklediğini" ve kendisinin de bu kişi olduğunu iddia etti. 

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Kültür, Zabıta, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Metin şen Metin şen:
    din bu kadar göz önünde her yönde serbestçe kullanılınca 10 4 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Mesih de gelmeyecek, Mehdi de gelmeyecek. Bırakın Musevi ve Hristiyanlar inansın! Müslümanlar inanıp da şirke düşmesin. 6 6 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bazıları şarlatanlık yapıyor diye sen neye Dayanarak İsa aleyhisselam İnmeyecek diyorsun Nisa Suresi 158. ayette Allah kendisini manevi huzuruna yükseltti diyor Yine bir çok hadisi şerif te Meryem oğlu İsa sizin içinize adaletli bir hakem olarak inecektir hadisi var sen neye göre şirktir diyorsun İsa aleyhisselam da incek Mehdi Aleyhisselam da inecek Bu bir ehli sünnet Akidesidir 3 5
  • Kuzey Akın Spor Kulübü Kuzey Akın Spor Kulübü:
    tabi canim sende mesih sin bende mesihim tosunpasam ellemeyin 9 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Akıl sağlığı onemli malesef tıpta çaresi yok 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
