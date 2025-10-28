Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler - Son Dakika
Son Dakika
3.Sayfa

Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

28.10.2025 10:05
Karadağ'da Türk vatandaşlarının da karıştığı ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayın ardından gerilim tırmanıyor. Karadağ'ın Türklere vizesiz seyahati askıya almasının yankıları sürerken, polis Zabjelo semtindeki 'Komanka' binası yakınında saldırı için hazırlanmış çok sayıda beyzbol sopası ele geçirdi.

Karadağ'da gerilim devam ediyor. Başkenti Podgoritsa'da Türk vatandaşlarına ve Türklere ait işletmelere yönelik saldırı ve kundaklama olaylarının ardından polis, bugün Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

SALDIRI İÇİN HAZIRLANMIŞ BEYZBOL SOPALARI BULUNDU

Polis tarafından yapılan açıklamada saldırı için hazırlanmış beyzbol sopalarına el konulduğu ifade edilirken, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin detay açıklanmadı. Açıklamada, "Podgoritsa Polis Müdürlüğü Güvenlik Dairesi yetkilileri, önceki gece Podgoritsa'da M.J. isimli vatandaşa biri Türk, diğeri Azerbaycan vatandaşı iki yabancı uyruklu tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından sahadaki güvenlik durumunun takibi ve sosyal medyada şiddet ve nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili olarak duyurulan yoğunlaştırılmış faaliyetler kapsamında sahada koordineli önlemler ve operasyonlar yürütmüş ve birkaç Karadağ vatandaşı karakola götürülmüştür. Bu kişiler, şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Bu bağlamda Zabjelo semtindeki 'Komanka' binası yakınında saldırı için hazırlanmış çok sayıda beyzbol sopası bulunarak, bunlara el konulmuştur" denildi.

POLİSTEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Polis ayrıca vatandaşlara her türlü şiddet eyleminden uzak durma çağrısı yaparak, "Polis, tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sahada yoğunlaştırılmış faaliyetler yürütecektir. Her türlü yasa dışı ve sorumsuz davranış, istisnasız olarak cezalandırılacak, sorumlular kanunlar çerçevesinde yargı önüne çıkarılacaktır" denildi.

BIÇAKLAMA OLAYI SONRASI GERİLİM TIRMANDI

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Podgoritsa'nın Zabjelo semtinde Türk vatandaşlarının da karıştığı ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşanmıştı.

KARADAĞ TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE UYGULAMA KARARI ALMIŞTI

Olaya ilişkin resmi açıklamalar ve basındaki haberlerde olaya karışanlardan doğrudan "Türk vatandaşları" olarak bahsedilmesi ve bazı radikal Karadağlı politikacıların Türk vatandaşları ile ilgili sözlerinin etkisiyle gerginlik tırmanmış ve dün gece Türk vatandaşlarına ait işletmelere yönelik kundaklama eylemleri yaşanmıştı.

Karadağ hükümeti de bugün aldığı bir kararla son dönemde yaşanan olaylar ışığında güvenlik gerekçesiyle Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

