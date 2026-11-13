Zonguldak'ta itfaiyeyi kurt köpeği durdurdu: Çatı katındaki yangına 20 dakika ulaşılamadı - Son Dakika
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Zonguldak'ta itfaiyeyi kurt köpeği durdurdu: Çatı katındaki yangına 20 dakika ulaşılamadı

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Zonguldak\'ta itfaiyeyi kurt köpeği durdurdu: Çatı katındaki yangına 20 dakika ulaşılamadı
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Zonguldak\'ta itfaiyeyi kurt köpeği durdurdu: Çatı katındaki yangına 20 dakika ulaşılamadı
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Karadeniz Ereğli'de ev sahibi S.D.'nin, köpeğinin üzerinde yattığı eski çekyatı yakmak istediği iddia edildi. Alevler büyüyünce çatı katı dumanla kaplandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, girişte bekleyen kurt köpeği yüzünden içeri giremedi ve köpek uzaklaştırılana kadar yaklaşık 20 dakika bekledi. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan kurt köpeği nedeniyle zor anlar yaşadı. Köpeğin uzaklaştırılması beklenirken yangına yaklaşık 20 dakika müdahale edilemedi.

KÖPEĞİNİN YATTIĞI ÇEKYATI YAKMAK İSTEDİ

Yangın, Dikili Caddesi üzerinde bulunan S.D.'ye ait evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre S.D., eski olduğu gerekçesiyle köpeğinin üzerinde yattığı çekyatı yakmak istedi. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesiyle çatı katını yoğun duman sardı.

Çatı katından yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.

KURT KÖPEĞİ İTFAİYEYE GEÇİT VERMEDİ

Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin girişinde bulunan kurt köpeği nedeniyle içeriye giremedi. Köpeğin uzaklaştırılması için geçen yaklaşık 20 dakikalık sürede yangına müdahale edilemedi.

Ev sahibi S.D.'nin polis ekiplerine köpeğinin üzerinde yattığı eski çekyatı yakmak istediğini ancak yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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