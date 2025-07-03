Karamürsel\'de Silahlı Çifte Cinayet

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Aykut Canımoğlu ve oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, 6 ay önce Aykut Canımoğlu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Baba ve oğul kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, baba ve oğulun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, zanlının İ.K. olduğunu tespit etti. Zanlı, ekipler tarafından Gölcük ilçesinde cinayet silahıyla birlikte yakalandı.

Öte yandan, İ.K.'nın Aykut Canımoğlu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ve bu konuda geçtiğimiz yıl Aralık ayında açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. İ.K. açıklamasında, Aykut Canımoğlu'nun aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyerek, "Aykut yanıma geldi. 'Eğer aracı satıyorsan ben hanımıma alacağım' dedi. Bende kabul ettim. Aracıma baktı, pazarlık yaptık. 1 milyon 600 bin liraya anlaştık. Bana 'Hadi Noter'e gidelim' dedi. Aracım oğlumun üzerineydi. Bana Noter'e gittiğimiz sırada oğlumun banka hesap bilgilerini istedi. 'Araç onun üzerine olduğu için parayı da ona göndermem lazım' dedi. Daha Noter'e gelmeden bana para gönderdiğine dair dekont gösterdi. 'Abi bak, oğlun Murat'a parayı gönderdim' dedi. Noter'e geldik, hanımını çağırdı. Evrakları da Noter'e verdik" demişti.

"İmzayı attım"

Noter'de işlemlere başlamadan önce banka hesabını kontrol etmesi için oğlunu aradığını söyleyen İ.K., "Ancak gemide çalıştığı için bazen ulaşılamıyor. O zamanda ulaşamamıştım. O sırada da evraklar hazırlandı, sıra imzalara geldi. Görevli, 'Alışverişiniz tamam mı?' diye sordu. Aykut'a döndüm. O da bana, 'Tamam, ben parayı gönderdim, dekontu da sana gösterdim' dedi. Bende imzayı attım" diye konuşmuştu.

"4 ay oldu paramızı alamadık"

İ.K., Noter'deki işlemlerin ardından dışarıya çıktıklarını ve Aykut Canımoğlu'nun kendisine Yalova'ya gideceğini söylediğini ifade ederek, "Aynı gün içinde aracı Yalova'da bir oto galeriye satmış. Ben bunu sonradan öğrendim. İşlemlerimizin ardından ben eve döndüm ve oğlumu yine aradım. Paranın hesabına gelip gelmediğini sordum. Oğlum kontrol etti ve paranın hesabında olmadığını söyledi. Daha sonra Aykut'u aradık. O da bize, 'Bugün cuma olduğu için para hesabınıza 17.00-18.00 gibi düşer' dedi. O saatler geldiğinde yine kontrol ettik ve para yine hesapta yoktu. Yine aradık, bu kez de 'Hafta sonu olduğu için öyle olmuştur. Pazartesi günü hesabınızda olur' dedi. 4 ay oldu paramızı alamadık. Olaydan bir hafta sonra babasının yanına gittim. Kendisi bana, 'Paranı vereceğiz. Biz senin paranı yemeyiz' dedi. Bunun üzerine bir hafta daha bekledim. Kendisinden dönüş alamayınca bir kez daha yanına gittim. Bana yine parayı vereceğini söyledi ancak 4 ay oldu, paramız geri verilmedi. 'Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz' diyerek oyalıyorlar. Daha sonra telefonlarımızı da açmamaya başladılar. Bunun üzerine babasının evine kadar gittik. Bu kez bize, 'Bizi ilgilendirmez gidin Aykut'u bulun, paranızı ondan alın. Kendisinin nerede olduğunu bilmiyorum' dedi. Yanına ilk gittiğimde, 'Ben oğluma kefilim' demişti, daha sonra, 'Parayı verirken bana mı sordun? Vermeseydin, paranı git devletten al' dedi" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ