Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı
Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı

Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı
30.08.2025 23:20
Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı
Karasu'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti, şüpheli sosyal medyada tehditler savurdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şahsın alışveriş dönüşü sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs, sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptı. Harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PUSU KURUP OĞLUNUN YANINDA ÖLDÜRDÜLER

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araçta pusu kuran 3 şüpheli, elinde poşetler ile yürüyen Ömer Akbay'a (35) tabancayla defalarca ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akbay hastanede hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu da seken kurşunla ayağından hafif yaralandı.

TEHDİT PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlandı. Ayrıca ölen Ömer Akbay'ın isminin açıkça yazıldığı ve saldırının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de paylaşılarak, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı

Paylaşımların ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, paylaşımları yapan şahsın güvenlik kamerası görüntülerinde aracın arka kapısından inen şapkalı şahıs olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Alışveriş, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, sakarya, Karasu, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sokakta tabancayla öldürüldü, 4 yaşındaki oğlu da ayağından yaralandı - Son Dakika
